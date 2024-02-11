إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أحبط أعضاء التحري بمركز شرطة الزنتان بالتعاون مع شرطة النجدة، اليوم الأحد، محاولة تهريب 10 آلاف لتر من الوقود.

وقالت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان مقتضب، إنه جرى ضبط متهم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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وتتكرر إعلانات وزارة الداخلية عن إحباط محاولات تهريب الوقود، إذ أشارت في يناير الماضي إلى ضبط نحو 10 آلاف لتر من البنزين قبل تهريبها في الدروب الصحراوية.

وتربط «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بين دعم المحروقات وزيادة التهريب وهو ما دفع رئيسها عبدالحميد الدبيبة إلى إعلان عزمه على استبدال هذه السياسة بالعمل على دعم المواطن مباشرة.

سيارة وقود مهرب جرى ضبطها في الزنتان، 11 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)