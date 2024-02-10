شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، السبت، ملف تهريب الوقود في أعقاب تحقيق استقصائي أزاح الستار عن جانب من العمليات غير الشرعية للسطو على الثروة النفطية الليبية، في وقت لا تزال فاتورة المحروقات تتصدر المشهد الجدلي حول مسألة استبدال دعم الوقود بالآخر النقدي.

التحقيق الذي أجرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية أظهر أن قيمة أنشطة تهريب الوقود في ليبيا تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويًا، في ضوء احتجاز ناقلة النفط الليبية «ماجدة كوين» في ألبانيا منذ سبتمبر 2022.

يشير التحقيق إلى أن ليبيا تحولت إلى أكبر مستورد للوقود والمنتجات النفطية من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ يجرى نقل كميات ضخمة منه إلى القواعد العسكرية الواقعة تحت سيطرة مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي والسودان، وإلى دول أوروبية.

في الأثناء، أثير جدل حول قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بتفويض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالمقاصة من حساب إيرادات النفط ومشتقاته لسداد فاتورة توريد المحروقات المتعلقة بالسوق الليبية، وكذلك حصة الشريك الأجنبي من تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء عن الفترة السابقة واللاحقة وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الإيثلين.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: المستشار الاقتصادي محمد يوسف الطاهر، ووكيل وزارة المالية سابقا إمراجع غيث سليمان، ورئيس تحرير منصة «مال وأعمال» إبراهيم السنوسي.

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