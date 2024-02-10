  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 11:07 مساء
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، السبت 10 فبراير 2024
WTV_Frequency

ناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، السبت، ملف تهريب الوقود في أعقاب تحقيق استقصائي أزاح الستار عن جانب من العمليات غير الشرعية للسطو على الثروة النفطية الليبية، في وقت لا تزال فاتورة المحروقات تتصدر المشهد الجدلي حول مسألة استبدال دعم الوقود بالآخر النقدي.

التحقيق الذي أجرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية أظهر أن قيمة أنشطة تهريب الوقود في ليبيا تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويًا، في ضوء احتجاز ناقلة النفط الليبية «ماجدة كوين» في ألبانيا منذ سبتمبر 2022.

يشير التحقيق إلى أن ليبيا تحولت إلى أكبر مستورد للوقود والمنتجات النفطية من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ يجرى نقل كميات ضخمة منه إلى القواعد العسكرية الواقعة تحت سيطرة مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي والسودان، وإلى دول أوروبية.

في الأثناء، أثير جدل حول قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بتفويض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالمقاصة من حساب إيرادات النفط ومشتقاته لسداد فاتورة توريد المحروقات المتعلقة بالسوق الليبية، وكذلك حصة الشريك الأجنبي من تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء عن الفترة السابقة واللاحقة وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الإيثلين.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: المستشار الاقتصادي محمد يوسف الطاهر، ووكيل وزارة المالية سابقا إمراجع غيث سليمان، ورئيس تحرير منصة «مال وأعمال» إبراهيم السنوسي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا

اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم...
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)...
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر ......
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي...
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة...
المزيد