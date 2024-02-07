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ضبط 7 متهمين أثناء تهريب 180 ألف لتر بنزين إلى النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 11:47 مساء
ضبط 7 متهمين أثناء تهريب 180 ألف لتر بنزين إلى النيجر
شاحنات تهريب وقود ضبطت خلال عملية أمنية لـ«لواء 444 قتال» أحبطت محاولة تهريب 180 ألف لتر بنزين في مسار ممتد من مدينة الزنتان ثم بلدية الشويرف حتى النيجر، الأربعاء 7 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من فيديو، مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس 7 متهمين جرى ضبطهم خلال محاولة تهريب 180 ألف لتر بنزين إلى النيجر.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن عناصر «اللواء 444 قتال» تتبعوا نشاط تهريب المحروقات إلى خارج البلاد، من خلال تحديد مسار ممتد من مدينة الزنتان ثم بلدية الشويرف حتى النيجر، حيث أسفرت عمليات التتبع عن ضبط 7 متهمين أثناء شروعهم في تهريب 180 ألف لتر بنزين.

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من جانبه، تولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام استجواب المقبوض عليهم حول الواقعة التي تكررت أكثر من مرة لغرض الكسب غير المشروع، وقرر حبس المتهمين على ذمة القضية، ووجَّه الضابطة القضائية بملاحقة بقية المنخرطين في النشاط.

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