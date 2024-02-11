مجلس الدولة يستعرض تقرير «الأمن القومي» بشأن البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي مع هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي بالمجلس، اليوم الأحد، تقرير مجلس الأمن القومي التابع لمجلس النواب بشأن تقييم عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ تولي عبدالله باتيلي رئاستها.

شارك في الاجتماع الذي عُقِد في طرابلس، رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس سعيد ونيس، ونائب رئيس اللجنة صالح جعودة، ومقرر اللجنة عبدالفتاح الحبلوص، حسب ما أكده المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش العبيدي مع المجتمعين الوضع الأمني ومستجداته الأخيرة في البلاد، ومدى انعكاسه على الاستقرار السياسي، إضافة إلى سبل تحريك الجمود السياسي بدفع العملية السياسية، كما استعرضوا التقرير السنوي لعمل جهاز الردع، ومكافحة الإرهاب لسنة 2023.

وفي 24 يناير الماضي، طلبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة عقد لقاءات مع نظيرتها بمجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك من أجل المساعدة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للأجهزة الأمنية الرئيسية، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع ممثلي البعثة.