برعاية البعثة الأممية: لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطلب عقد لقاءات مع نظيرتها بـ«النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة عقد لقاءات مع نظيرتها بمجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك من أجل المساعدة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للأجهزة الأمنية الرئيسية.

وعقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة رفقة عدد من أعضاء المجلس المهتمين بشأن الأمن القومي، اليوم الأربعاء، لقاءً مع البعثة الأممية ومستشاري الأمن القومي ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

- مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الأمن الداخلي

- انتخاب سعيد ونيس رئيسا للجنة الأمن القومي في مجلس الدولة

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «التركيز مع البعثة على تفعيل المسار العسكري والأمني، ودور لجنة (5+5) في الشق العسكري، إضافة إلى ترتيب لقاءات بين لجنتي الأمن القومي التابعتيْن للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وذلك عن طريق البعثة».

وتتطلع لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة من خلال هذه اللقاءات إلى «المساعدة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للأجهزة الأمنية الرئيسية، وجهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي؛ حتى يكون عملها على كامل التراب الليبي».

اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة مع البعثة الأممية، الأربعاء 24 يناير 2024. (مجلس الدولة)

اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة مع البعثة الأممية، الأربعاء 24 يناير 2024. (مجلس الدولة)

اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة مع البعثة الأممية، الأربعاء 24 يناير 2024. (مجلس الدولة)

اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة مع البعثة الأممية، الأربعاء 24 يناير 2024. (مجلس الدولة)