شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر»، على قناة «الوسط» (Wtv) السبت، أهداف والنتائج المرجوة من المؤتمر الدولي الذي عُقد في العاصمة التونسية حول «الاستقرار السياسي الليبي»، مستهدفًا بلورة رؤية مستقبلية موحدة توفر دعائم الاستقرار في البلاد.

ويتناول المؤتمر عدة محاور تشمل الاستقرار السياسي وإنهاء «الوصاية الأجنبية» وإرساء شراكات دولية مبنية على الندية والاحترام والتعاون، إلى جانب دور المرأة والشباب في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار، وأهمية المصالحة الوطنية كخطوة من أجل البناء والاستقرار.

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وتساءل متابعون للشأن العام عن جدوى هذا المؤتمر، وماذا سينتج عنه، وأسباب غياب القادة الفاعلين في المشهد الليبي عن فعاليته، وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: مستشار اتحاد القبائل للشؤون الخارجية خالد الغويل، والناشط السياسي جمال الفلاح، ورئيس مجلس شيوخ حي الأندلس فرج الطايش.

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