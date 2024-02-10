شاهد.. مداهمة وكر للهجرة غير النظامية في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم السبت، مداهمة أحد أوكار تجميع المهاجرين غير النظاميين بضواحي المدينة استعدادًا لتهريبهم عبر البحر.

وأفادت المديرية، في بيان مقتضب، بضبط شخص مسؤول عن إدارة المكان، فضلا عن «عدد كبير من المهاجرين» كانوا يستعدون للإبحار، دون أن تذكر عددهم بالتحديد.

- نقل 22 مهاجرًا من صبراتة إلى طرابلس تمهيدًا لترحيلهم

- إحباط محاولة هجرة قبالة شواطئ صبراتة

- ضبط مطلوب في قضايا هجرة غير نظامية بصبراتة

وأشار البيان إلى التحفظ على المهاجرين، وغلق المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص تنفيذًا لأوامر النيابة العامة.

ومساء الجمعة، أعلنت المديرية إحباط محاولة هجرة غير نظامية إلى أوروبا انطلاقا من شواطئ صبراتة، وذلك بعد تلقيها نداء استغاثة من ولي أمر يفيد بتعطل القارب الذي كان على متنه رفقة آخرين بعرض البحر قبالة شواطئ المدينة.

مهاجرون غير نظاميين جرى ضبطهم في صبراتة، 10 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)

إحدى غرف وكر المهاجرين غير نظاميين الذين جرى ضبطهم في صبراتة، 10 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)

مهاجرون غير نظاميين جرى ضبطهم في صبراتة، 10 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)