نقل 22 مهاجرًا من صبراتة إلى طرابلس تمهيدًا لترحيلهم

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن صبراتة محمد اشتيوي نقل 22 مهاجرًا غير شرعي إلى العاصمة طرابلس تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.

وقال اشتيوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المهاجرين من جنسيات مختلفة وجرى ضبطهم مؤخرًا في دائرة اختصاص مديرية أمن صبراتة.

وأشار إلى نقلهم إلى مركز الإيواء بطرابلس، بالتنسيق مع غرفة السيطرة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مصريون وسوريون وأفارقة بين المرحلين

وأوضح اشتيوي، أن المهاجرين من جنسيات مصرية وسورية وبنغلاديشية وأفارقة، مشيراً إلى أن سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم بعد إتمام الإجراءات الخاصة بهم مع سفارات دولهم، من قبل جهات الاختصاص.

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والأربعاء الماضي أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي ترحيل 314 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية إلى بلدهم.

ونقل أفراد الفرع المهاجرين من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى منفذ امساعد البري بالتعاون مع قوات «القيادة العامة» قبل الترحيل إلى مصر.

من نقل المهاجرين المضبوطين من صبراتة إلى طرابلس (مديرية أمن صبراتة)

من نقل المهاجرين المضبوطين من صبراتة إلى طرابلس (مديرية أمن صبراتة)

من نقل المهاجرين المضبوطين من صبراتة إلى طرابلس (مديرية أمن صبراتة)