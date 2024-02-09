ضبط مصنع خمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مصنعا لإنتاج الخمور المحلية في أحد المنازل بمنطقة بوعطني.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحريات بالقسم حول المصنع وإدارته من قبل أخوين يقطنان المنزل، حيث جرى مداهمة الوكر بعد أخذ إذن النيابة العامة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الخميس.

مداهمة مصنع الخمور

وعثر رجال الأمن على مصنع متكامل لصناعة الخمور المحلية، وكمية من الخمور وعدد من أسطوانات غاز الطهي ومعدات المستخدمة في التصنيع.

- بالصور: ضبط مصنع خمور في أحد المنازل

ونقل الشقيقان إلى القسم، حيث اعترفا بما نسب إليهما من اتهامات، ثم أحيلا إلى النيابة من حيث الاختصاص.

مضبوطات عثر عليها داخل الوكر، 8 فبراير 2024. (أمن بنغازي)

مضبوطات عثر عليها داخل الوكر، 8 فبراير 2024. (أمن بنغازي)