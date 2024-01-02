بالصور: ضبط مصنع خمور في أحد المنازل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص من ذوي السوابق يمتهن تصنيع وبيع الخمور المحلية في الطابق الرابع من منزله.

وأشارت المديرية في بيان، أمس الإثنين إلى تعليمات بمداهمة المنزل وضبط شخص مطلوب يمتهن تصنيع وبيع الخمور المحلية بإحدى الشقق في الطابق الرابع من منزله. وعند وصول أعضاء التحريات بمنطقة وسط البلاد شارع المهدوي، سكب الشخص المطلوب المواد المسكرة من الطابق الرابع وقفل المنزل بإحكام.

مصنع خمور في غرفة

جرت مُداهمة المنزل وضبط برميل سعة 200 لتر تفوح منه رائحة المواد المُسكرة، وعُثر بإحدى الغرف على مصنع خمور صغير الحجم يتكون من ثلاث أسطوانات غاز طهي وإناء ضغط ومبرد وكمية من التمور والخميرة تستخدم في تصنيع الخمور، وقنينة سعة نصف لتر بها مواد مسكرة، حسب البيان.

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وبين الاستدلال أن المتهم يُدعى (ص.ب.ك) من مواليد 1962، واعترف بالاتجار في المواد المسكرة وتعاطيها وجرى إحالته إلى النيابة العامة.

مصنع خمور في بنغازي، 2 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)

المتهم بتجارة الخمور محلية الصنع في بنغازي، 2 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)