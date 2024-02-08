شاهد.. حيدر السائح في لقاء خاص مع قناة «الوسط» حول ملف الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور حيدر السائح.

وطرح البرنامج على السائح عددًا من الأسئلة التي تهم الرأي العام بشأن مرضى الأورام في ليبيا، بعد افتتاح عدد من مراكز الإشعاع في البلاد، ومنظومة مرضى الأورام، ضمن خطة لتحويل وجهة العلاج إلى الداخل، وحصر أعداد المرضى، فهل سيطوي مرضى الأورام صفحة رحلة طويلة للعلاج خارج البلاد؟ وهل ستصل كل مناطق البلاد وما هي الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة، وما هي مراحل المشروع، وآلية العلاج، وما هي الأرقام المستهدفة والتكاليف المتوقعة؟

وقال السايح إن عدد مرضى الأورام المسجلة حتى سنة 2023 يصل إلى 22 ألفًا و59 شخصًا مصابون بالسرطان في ليبيا. لكن بروفيسور جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية الدكتور هاني شنيب سبق أن شكك في تصريحات إلى «بوابة الوسط» في تلك الإحصاءات، معتبرا أنها لا تُعبِّر عن مدى انتشارها في عموم البلاد.

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