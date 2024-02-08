إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مدينة مصراتة.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن سلطات التحقيق حصرت وقائع تعدٍ طالت عقارات مملوكة للدولة في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة.

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وأضاف البيان أن عناصر جهاز الحرس البلدي نفذوا قرار النيابة بإخلاء العقارات المتعدى عليها، وإزالة المخالفات.

عناصر جهاز الحرس البلدي ينفذون أوامر إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مصراتة، الخميس 8 فبراير 2024 (مكتب النائب العام)

عناصر جهاز الحرس البلدي ينفذون أوامر إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مصراتة، الخميس 8 فبراير 2024 (مكتب النائب العام)

عناصر جهاز الحرس البلدي ينفذون أوامر إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مصراتة، الخميس 8 فبراير 2024 (مكتب النائب العام)

عناصر جهاز الحرس البلدي ينفذون أوامر إخلاء عقارات مملوكة للدولة في مصراتة، الخميس 8 فبراير 2024 (مكتب النائب العام)