إحباط محاولة استيلاء على أرض مملوكة للدولة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم السبت، إحباط محاولة للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بطريق المطار في طرابلس.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن خمسة متهمين حاولوا الاستيلاء على الأرض، والتي تصل مساحتها إلى 4 هكتارات، وذلك من خلال عقد انتفاع مزوَّر باسم أحدهم عام 2007.

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وأضاف أن فرقة تابعة للجهاز ألقت القبض على المتهمين داخل الأرض، وبرفقتهم آلة لتسويتها تُقدر قيمتها بـ32 مليون دينار.

وأوضح الجهاز أن عناصر الشرطة استطاعت إحباط المخطط، وضبط جميع المتواطئين في الجريمة، والذين اعترفوا بكل ما نُسب إليهم.

عناصر من جهاز دعم مديريات الأمن يداهمون متهمين أثناء محاولة الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بطريق المطار، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

عناصر من جهاز دعم مديريات الأمن يداهمون متهمين أثناء محاولة الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بطريق المطار، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

عناصر من جهاز دعم مديريات الأمن يداهمون متهمين أثناء محاولة الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بطريق المطار، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

عناصر من جهاز دعم مديريات الأمن يداهمون متهمين أثناء محاولة الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بطريق المطار، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

عناصر من جهاز دعم مديريات الأمن يداهمون متهمين أثناء محاولة الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بطريق المطار، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الجهاز على فيسبوك)