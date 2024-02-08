فرنسا تجدد الاستعداد لدعم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

جدد السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الخميس، استعداد بلاده «لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما يعزز جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وخلال لقاء مع رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح في العاصمة عبر مهراج عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم.

حضر اللقاء عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، حسب بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات.

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