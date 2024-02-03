المفوضية والبعثة تختتمان ورشة عمل في تونس لـ«تعزيز المشاركة الانتخابية»

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت في العاصمة التونسية ورشة عمل حول دور وسائل الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، بتنظيم من المفوضية الوطنية للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أكدت المفوضية اختتام الورشة مساء اليوم السبت بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، وعدد من مسؤولي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

المفوضية تهتم بـ«الحد من الخطابات المضللة»

وحملت الورشة شعار «شركاء من أجل الانتخابات»، وخلالها جرت مناقشة آليات عمل مشتركة لدعم حملات التوعية الانتخابية، والحد من «الخطابات المضللة والزائفة والمضادة للمسار الانتخابي».

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كما ناقش الحضور إمكانية «إشراك وسائل الإعلام في صياغة رسائل ومحتوى يعزز جهود التوعية الانتخابية»، فيما أوصى المشاركون بتوصيات لفتح قنوات أكثر فاعلية للتواصل بين المفوضية ووسائل الإعلام.

جانب من ورشة العمل حول تعزيز المشاركة الانتخابية، تونس، 3 فبراير 2024 (مفوضية الانتخابات)

جانب من ورشة العمل حول تعزيز المشاركة الانتخابية، تونس، 3 فبراير 2024 (مفوضية الانتخابات)