«المفوضية» تطلق المرحلة الثانية لتدريب لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لموظفي لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين بمكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك في إطار استعداداتها لانتخاب المجالس البلدية.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة أسبوعين، ويهدف إلى تزويد الموظفين بالمعلومات والمهارات اللازمة حول كيفية التعامل مع طلبات التسجيل للمواطن المقيم وغير المقيد، لتسهيل عملية تسجيله في سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية المقبلة.

- دورة تدريبية لمنسقي تقنية المعلومات استعدادا لانتخابات المجالس البلدية

وذكَّرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن البرنامج التدريبي استهدف في جزئه الأول منسقي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية ليتمكنوا بدورهم من تدريب موظفي اللجان استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية المقبلة.

الدورة التدريبية لموظفي لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين، الأحد 28 يناير 2024. (مفوضة الانتخابات)

الدورة التدريبية لموظفي لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين، الأحد 28 يناير 2024. (مفوضة الانتخابات)