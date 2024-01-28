دورة تدريبية لمنسقي تقنية المعلومات استعدادا لانتخابات المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، فعاليات دورة تدريبية تستهدف منسقي تقنية المعلومات بمكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك استعدادًا لفتح سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية، وفق المفوضية.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدورة التدريبية سيجري خلالها تعريف 25 منسقًا من منسقي تقنية المعلومات بمكاتب الإدارات الانتخابية بمنظومة تسجيل الناخبين في المجالس البلدية.

- المفوضية تبحث إنشاء مقر جديد للإدارة الانتخابية في درنة

وأضافت أن فعاليات الدورة التدريبية تستمر لمدة يومين وتهدف إلى تزويد منسقي تقنية المعلومات بالمهارات اللازمة لفهم نظام تسجيل الناخبين، والتعامل مع التقنيات المستخدمة في النظام، و تحليل البيانات.

ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الأيام المقبلة في عمليات انتخابات المجالس البلدية لعدد من البلديات بعد نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى المفوضية بدلا من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التي كانت تتبع وزارة الحكم المحلي.

من فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لمنسقي تقنية المعلومات بمكاتب الإدارة الانتخابية، الأحد 28 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)

من فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لمنسقي تقنية المعلومات بمكاتب الإدارة الانتخابية، الأحد 28 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)