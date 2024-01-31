باتيلي يبحث مع السايح دعم جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مع رئيس مجس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الدعم الممكن تقديمه للمفوضية لتعزيز جاهزيتها لتنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية.

واستقبل السايح باتيلي والوفد المرافق له بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم الأربعاء، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

- السايح يبحث مع نورلاند دعم «المقترحات الوطنية» لإنجاح الانتخابات

- السايح يبحث مع سفير بريطانيا سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا

- السايح يبحث مع سفيرة كندا جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات

وقالت المفوضية في بيان إن «هذا اللقاء يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات»، وجرى خلاله استعراض «جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة إلى المفوضية في هذا المجال، بما يعزز جاهزيتها للإيفاء بهذه المهمة».

وجدد باتيلي التأكيد على استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية، مشيدًا بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليًا، فيما أعرب السايح من جانبه عن تقديره لكل جهود بعثة الأمم المتحدة في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات والتي تهدف في مجملها إلى تنفيذ عملية انتخابية ذات جودة ومصداقية.

لقاء السايح وباتيلي، الأربعاء 31 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)