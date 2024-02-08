الملحق العسكري الأميركي لخيري التميمي: ندعم التوحيد العسكري في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مكتب الملحق العسكري في السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة مع المسؤولين العسكريين الليبيين في جميع مناطق البلاد وذلك خلال لقائهم في مدينة بنغازي مدير مكتب قائد «القيادة العامة» الفريق خيري التميمي.

وشدد المكتب على مواصلة الولايات المتحدة تشجيع الجهود الرامية إلى «تعزيز التوحيد العسكري» مع «دعم خريطة طريق انتخابية ذات مصداقية لضمان السلام والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في ليبيا»، وفق منشور على حساب السفارة الأميركية بمنصة «إكس».

وأشار المنشور إلى تجديد الجانب الأميركي دعمه لـ«تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا».

وسبق أن بحثا مكتب الملحق العسكري الأميركي مع الفريق خيري التميمي في ديسمبر الماضي كيفية دعم الولايات المتحدة للتعاون بين المؤسسات العسكرية الليبية. وقالت السفارة الأميركية في بيان آنذاك، إن مكتب الملحق العسكري شدد على أهمية «الاستمرار في العمل نحو تحقيق الوحدة في ظل حكومة منتخبة بقيادة مدنية يمكنها حماية سيادة ليبيا والمساهمة في الاستقرار الإقليمي».