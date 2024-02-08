وصول بكرات كوابل وقطع غيار إلى مخازن شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مخازن الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، شحنتي مواد كهربائية خاصة بمكونات شبكة الجهد المتوسط ومحطة مصراتة المزدوجة.

حيث وصلت عبر ميناء طرابلس البحري بكرات كوابل موردة من شركة الإنشاءات الكهربائية خاصة بمكونات شبكة الجهد المتوسط، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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أما الشحنة الثانية فهي مخصصة لمحطة مصراتة المزدوجة ووصلت عبر مطار معيتيقة الدولي وتحتوي على قطع غيار ضمن عقد الصيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد.

وصول معدات كهربائية إلى مخازن شركة الكهرباء، 8 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)

وصول معدات كهربائية إلى مخازن شركة الكهرباء، 8 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)