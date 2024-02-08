«الكهرباء»: النائب العام يباشر التحقيق في حادث انقطاع التغذية عن 40% من محطات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

باشر مكتب النائب العام تحقيقاته في حادثة عطب أحد كوابل نقل الطاقة ذات الجهد الفائق «220 ك.ف» بمنطقة سوق الثلاثاء، وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الحادثة تسببت في انقطاع التغذية الكهربائية عن 40% من محطات مدينة طرابلس، موضحة أن فرقها باشرت أعمال صيانة العطل ومعالجة الأضرار الناجمة عنه.

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وفي بيان منفصل، قالت الشركة إن أعمال حفر مدنية تنفذها شركة «PPP» تسببت في عطب الكابل مساء الأربعاء بين محطتي «الوطنية» و«سيدي حامد» ما أدى إلى فصل دائرة «جنزور- سيدي حامد».

واتهم البيان شركة «PPP» بتجاهل التحذيرات الخاصة بوجود مسار كوابل كهربائية ذات جهد فائق في أماكن الحفر، فيما أخلت شركة الكهرباء مسؤوليتها عن عطب الكابل.

وأعلنت مضيها قدمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «هذه الاعتداءات»، التي تكررت في أكثر من حادثة وطالت مكونات الشبكة الكهربائية.

من أعمال صيانة كابل معطوب في سوق الثلاثاء، 8 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كابل معطوب في سوق الثلاثاء، 8 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كابل معطوب في سوق الثلاثاء، 8 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)