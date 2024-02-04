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بالصور.. أعمال صيانة لخطوط الكهرباء في طرابلس وسرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 02:44 مساء
بالصور.. أعمال صيانة لخطوط الكهرباء في طرابلس وسرت
من صيانة أحد أعمدة الكهرباء في سرت (الشركة العامة للكهرباء)
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واصلت الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء العمل على صيانة خطوط الكهرباء في عدد من مواقع البلاد، في ظل انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية الذي أسهم في انقطاع التيار عن بعض المناطق.

ففي طرابلس، قامت الفرق الإدارة العامة لنقل الطاقة، أمس السبت، وتحت المطر، بالعمل على إصلاح الجنابر لدائرة الغرب - السراج رقم «1» جهد 220 كيلو فولت، للمحافظة على استقرار الشبكة، وضمان استمراريتها بالكفاءة العالية.

كذلك، قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع ترفاس بأعمال صيانة طارئة على خط نقل البرناوي الذي يغذي عددا من المنازل. وشملت الأعمال استبدال أعمدة ومد أسلاك، وجرت جميع أعمال الصيانة، وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

وفي سرت، وتحت درجات الحرارة المنخفضة وسرعة الرياح، تولت فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع سرت إجراء أعمال الصيانة الطارئة للخط المغذي لمحطة السوق.

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وصباح اليوم، أكدت الشركة وصول مواد كهربائية ومحطات جاهزة إلى مخازن الشركة، لتحسين الشبكة الكهربائية على مستوى شبكات التوزيع في المناطق. 

من أعمال دائرة توزيع ترفاس في صيانة خطوط الكهرباء بطرابلس (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال دائرة توزيع ترفاس في صيانة خطوط الكهرباء بطرابلس (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة أحد أعمدة الكهرباء في سرت (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة أحد أعمدة الكهرباء في سرت (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة أحد أعمدة الكهرباء في سرت (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة أحد أعمدة الكهرباء في سرت (الشركة العامة للكهرباء)
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