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«الكهرباء»: تسيير شحنة معدات لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 08:44 مساء
«الكهرباء»: تسيير شحنة معدات لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية
جانب من الشحنة المرسلة لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن إرسال شحنة مواد ومعدات لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية من أجل إصلاح الأعطال في أقل فترة ممكنة.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الشحنة التي خرجت من طرابلس إلى مناطق الشرق دعم لفرق الصيانة نطرًا لتعرض مدن بالمنطقة الشرقية لمنخفض جوي أدى لتضرر بعض مكونات الشبكة الكهربائية.

وتسببت حالة الطقس السيئة في تذبذب التيار الكهربائي المغذي لمناطق شرق ليبيا في ظل الأجواء الباردة خلال الفترة الحالية.

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وأوضحت الشركة أن الشحنة مكونة من: محطة «11/66 ك. ف» متكاملة مخصصة لمنطقة الجغبوب، ومحولات «11/66 ك. ف» لمنطقة أجدابيا، بالإضافة إلى مواد مختلفة بينها كوابل وأعمدة ومحولات وغيرها من اللوازم لمنطقة الجبل الأخضر - القبة.

وأكدت الشركة في البيان «حرصها على توفير احتياج مختلف المناطق الليبية لتلبية الطلب المتواصل والمتزايد على الطاقة».

جانب من الشحنة المرسلة لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من الشحنة المرسلة لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من الشحنة المرسلة لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من الشحنة المرسلة لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من الشحنة المرسلة لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من الشحنة المرسلة لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية، السبت 3 يناير 2024 (صفحة الشركة على فيسبوك)
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