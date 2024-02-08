ملفا الهجرة والتهريب في مناقشات الطرابلسي والسفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزارة الداخلية المكلف بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني والوفد المرافق له ملفي الهجرة غير النظامية والتهريب.

وقال بيان مقتضب صادر عن الوزارة إن اللقاء تطرق إلى التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية على البلدين ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.

وجددت إيطاليا تلقائيا فبراير 2023، مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن الهجرة والموقعة في العام 2017 لتزويد السلطات الليبية بالدعم المالي والتقني من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، وسط تحذيرات من أن الخطوة تجعل الاتحاد الأوروبي «متواطئا في جرائم ضد الإنسانية».

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إيطاليا تستضيف مؤتمرا دوليا لموجهة الهجرة

كما استضافت في يوليو الماضي، مؤتمرا دوليا لمواجهة الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا بالأخص من ليبيا وتونس في مسعى أوروبي لمواجهة الأزمة عبر نقل ضوابط إدارة الهجرة إلى دول ثالثة وهي دول جنوب البحر المتوسط.

واتفقت الدول العشرون المشاركة في مؤتمر روما للهجرة على مواجهة المحركات والدوافع وراء أزمة الهجرة غير النظامية بما في ذلك الصراع والأزمات الاقتصادية والتغيُّر المناخي وكذلك القضاء على شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، كما اتفقت على الشراكة في الطاقة النظيفة لتحسين آفاق التوظيف في الاقتصادات الناشئة.

وتمحور الهدف الرئيسي من مبادرة «مسار روما» حول القضاء على الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المهاجرين إلى أوروبا في ظروف مأساوية، تتسبب في ارتفاع حصيلة وفيات العبور في البحر المتوسط.