إيطاليا: تونس الميناء الأول لانطلاق المهاجرين وليست ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، أن تونس باتت الميناء الأول الذي ينطلق منه المهاجرون إلى أراضيها وليست ليبيا، وذلك بعد وصول نحو 150 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط منذ بداية 2023 بزيادة 60% على أساس سنوي.

وكشفت بيانات الوزارة التي نشرتها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أمس الإثنين، وصول ما يقرب من 150 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى 20 نوفمبر الجاري، بزيادة قدرها 60% مقارنة بحوالي 93500 وافد جرى تسجيلهم في الفترة نفسها من العام 2022.

أعداد المهاجرين القادمين من تونس

وقالت «نوفا» إن البيانات الجديدة الصادرة عن وزراة الداخلية «تؤكد أن ذروة عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين عن طريق البحر انطلقوا من تونس، حيث بلغوا حوالي 95 ألفًا منذ بداية العام، أي ما معدله حوالي 300 مهاجر يصلون يوميًا»، مشيرة إلى أن «إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا من الطريق التونسي قد تضاعف في العام 2022 بأكمله، وهو 32.101 مهاجر، بأكثر من ثلاثة أضعاف».

وأضافت الوكالة الإيطالية أن هذه الأرقام يجب أن يضاف إليها ما لا يقل عن 44092 مهاجرًا آخرين جرى اعتراضهم في الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر الماضي، وفقًا لآخر البيانات المتاحة التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

- 47 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا من ليبيا منذ بداية 2023

علاوة على ذلك، أحصى المنتدى التونسي بشكل عام 770 قتيلًا ومفقودًا في البحر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على طول الطريق التونسي، في حين أبلغت وزارة الداخلية التونسية عن 1293 قتيلًا ومفقودًا.

وقالت «نوفا» إنه «مع ذلك، يظل الطريق الليبي أكثر بعدًا، حيث يحتل المركز الثاني ووصل منه ما لا يقل عن 47300 مهاجر غير شرعي حتى 20 نوفمبر، بحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية».

أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

وأكثر من نصف المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا من الساحل الليبي نحو 30 ألفًا غادروا من طرابلس، المنطقة الغربية من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

كما وصل عدد المهاجرين الذين انطلقوا من المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حتى الآن أكثر من 16 ألف مهاجر.

إعادة أكثر من 13 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2023

ووفقًا لأحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، جرى اعتراض 13.611 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام وحتى 11 نوفمبر، منهم 10.352 رجلاً، و943 امرأة، و494 قاصرًا، و2.443 شخصًا لم تتوفر بيانات جنسهم، فيما تأكدت وفاة 939 مهاجرًا، فيما لا يزال 1248 في عداد المفقودين أثناء محاولات الهجرة إلى السواحل الأوروبية عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط (الذي يشمل كل من ليبيا وتونس)، ليبلغ إجمالي المتوفين 2187 شخصًا.

وتظهر أرقام وزارة الداخلية الإيطالية أن 6683 مهاجرًا وصلوا إيطاليا عن طريق البحر من تركيا. فيما لا يزال الطريق الذي جلب ما لا يقل عن 524 مهاجرًا غير شرعي إلى إيطاليا من الجزائر هامشيًا، مقارنة بـ1389 وافدًا في العام الماضي، وفق «نوفا».