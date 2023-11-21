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47 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 08:51 صباحا
47 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية 2023
قارب يقل مهاجرين انطلق من ليبيا صوب أوروبا. (أرشيفية: ذا غارديان البريطانية)
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كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية وصول 47 ألفا و300 مهاجر غير شرعي إلى البلاد من ليبيا، وذلك منذ بداية العام 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الإثنين أن نحو 30 ألفا من هؤلاء المهاجرين غادروا من المنطقة الغربية، في حين وصل العدد الباقي منطلقا من المنطقة الشرقية، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

95 ألف مهاجر عبر المسار التونسي
واستقبلت إيطاليا 95 ألف مهاجر عبر المسار التونسي بمعدل 300 مهاجر يوميا، وهي زيادة كبيرة للغاية مقارنة بالعام 2022 الذي سجل وصول 32 ألف مهاجر فقط من المسار، حسب البيانات التي اطلعت عليها «نوفا».

إيطاليا تعلن محاور خطتها لوقف تدفق المهاجرين إليها
منظمة الهجرة: أكثر من 704 آلاف مهاجر في ليبيا

ووفقًا لأحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإنه منذ بداية العام حتى 11 نوفمبر جرى اعتراض 13 ألفا و611 مهاجرا في البحر، وجرت إعادتهم إلى ليبيا، منهم عشرة آلاف و352 رجلاً و943 امرأة و494 قاصرا، بينما لم تتوافر بيانات بجنسيات ألفي و433 مهاجرا. كما توفى 939 شخصا منهم، ولا يزال 1248 في عداد المفقودين بعد غرق مراكبهم في البحر الأبيض.

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