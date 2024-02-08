«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- رياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.