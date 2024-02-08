«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- رياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وجنوبية غربية إلى غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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