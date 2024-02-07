شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين العواصم.. هل الانفراج ممكن؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر»، على قناة «الوسط» (Wtv) الأربعاء، تأثير التقارب التركي ـ المصري على الملف الليبي، في ضوء زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وزيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة.

واستبق فيدان زيارته إلى ليبيا بالحديث عن «تداعيات إيجابية مهمة لتطبيع العلاقات مع مصر على السياسات في ليبيا»، مشددًا على أهمية تعاون البلدين في أفريقيا أيضًا، خاصة في ليبيا، وأهمية تحقيق تعاون جاد بين تركيا ومصر فيما يتعلق بأمن البحر الأبيض المتوسط.

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ووصل وزير الخارجية التركي، في وقت سابق اليوم طرابلس، والتقي كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وناقش معهم عددا من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.

والأسبوع الماضي، حطت رحال نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف بمقر القيادة العامة في بنغازي، حيث التقى قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة.

الملف الليبي حائر بين عدة عواصم في محاولة لكسر الجمود الذي يشهده الملف الليبي، وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، والباحث السياسي عبدالعزيز أغنية، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف.

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