بالصور: حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف والوفد المرافق له بمقر القيادة العامة ببنغازي، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة.

ولم يفصح بيان القيادة العامة عن تفاصيل لقاء حفتر والمسؤول العسكري الروسي. وهذا هو اللقاء الرابع لحفتر مع يفكيروف منذ أغسطس الماضي، وكان آخر لقاء لقائد قوات القيادة العامة مع يونس بك يفكيروف في بنغازي في الثالث من ديسمبر الماضي.

حفتر والفيلق الأفريقي

ويتزامن هذا اللقاء مع أنباء عن تشكيل ما يسمى «الفيلق الأفريقي» في خمس دول أفريقية، بما فيها ليبيا، بحلول الصيف المقبل، وذلك في معرض كشف جريدة روسية عن تفاصيل جديدة حول تحرك الكرملين لاستبدال تشكيلات «فاغنر» العسكرية الخاصة التي تعمل الآن في القارة السمراء.

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ووفقًا لجريدة «فيدوموستي» الروسية في تقرير نشرته في ديسمبر الماضي فإن أنشطة الفيلق في منطقة الساحل «تبقى مستحيلة دون ليبيا التي تمتلك مطارات انطلاق، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى البحر». وأشارت الجريدة إلى لقاء نائب وزير الدفاع الروسي مع قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر في كل من بنغازي وموسكو، حيث زار حفتر العاصمة الروسية للمرة الأولى منذ العام 2016.

حفتر ونائب وزير الدفاع الروسي في لقاء بمدينة بنغازي، 28 يناير 2024. (القيادة العامة)

حفتر خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي في لقاء بمدينة بنغازي، 28 يناير 2024. (القيادة العامة)