التعرف على هوية 4 حالات جديدة من مفقودي 2011 ومقبرة الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، التعرف على هوية أربع حالات جديدة من مفقودي العام 2011، ومقبرة قرب قاعدة الجفرة الجوية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة، بعد مراجعة وتدقيق نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية (DNA) التي جرى استخراجها من قِبل فرق هيئة البحث عن المفقودين بمدن مختلفة، وفق بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- التعرف على هوية 6 حالات جديدة من مفقودي 2011

وكشفت هوية المفقودين الأربعة وهم: محمد عبدالعزيز عليوة الطاهر من وادي عتبة، ومصطفى سالم أحمد سالم من براك الشاطئ من مفقودي مقبرة الجفرة، بالإضافة إلى محمد عامر بن لامة من الأصابعة، وعبدالسلام محمد امحمد ديار بمدينة هون من مفقودي 2011.

وأكدت الهيئة إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد إتمام الإجراءات القانونية، داعية أسر الضحايا بالتواصل معها.

اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 7 فبراير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)

اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 7 فبراير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)

اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 7 فبراير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)