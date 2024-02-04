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«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 10:49 صباحا
«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الليبي
مراكب صيد ترسو على الساحل الليبي (بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار خفيفة ومتفرقة، اليوم الأحد، على الساحل من الساحل من رأس اجدير إلى سرت، مع وصول سرعة الرياح إلى 20 عقدة، ومن المحتمل كذلك سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من الخليج إلى طبرق، مع ارتفاع حرارة البحر لتصل إلى 20 درجة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، وتتكاثر أحيانا اليوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية إلى غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 5 عقد و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.

- حالة الطقس في ليبيا (الأحد 4 فبراير 2024)

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر اليوم، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية على طول الساحل، وتتراوح سـرعتـها مــا بين 5 عقد و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 16 و20 دردجة، والرؤيـة جيدة.

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