حالة الطقس في ليبيا (الأحد 4 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الأحد، أجواء غائمة جزئيا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال.

وأوضح أن المناطق المحتمل أن تشهد سقوط أمطار هي: مناطق الخليج ومناطق الجبل الأخضر إلى طبرق وبعض مناطق الشمال الغربي، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة، لتتراوح بين 16 و18 درجة.

وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة على المناطق الجبلية ما بين 12 و15 درجة، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد الإثنين على مناطق متفرقة من شمال ليبيا.

ومن المتوقع أن تنقشع السحب تدريجيا بداية من الإثنين، حيث ستشهد الأجواء اعتدالا في درجات الحرارة، خاصة منتصف الأسبوع، نتيجة تمركز مرتفع جوي على معظم البلاد. كما ستشهد معظم مناطق ليبيا اعتدالا تدريجيا في حالة الطقس بداية من غد الإثنين.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا هذا اليوم، مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض الأماكن، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي والساحل من مصراتة إلى سرت.

الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 12 و17 درجة، وتسجل اعتدالا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا هذا اليوم، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض الأماكن.

الرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 13 و18 درجة، وتسجل اعتدالا بداية من الغد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و19 درجة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على الواحات.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و20 درجة.