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وزير الخارجية الجزائري يصل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 12:20 مساء
وزير الخارجية الجزائري يصل طرابلس
من استقبال الطاهر الباعور لوزير الخارجية الجزائري بمطار معيتيقة، 3 فبراير 2024. (وزارة الخارجية)
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وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والوفد المرافق له، اليوم السبت، إلى مطار معيتيقة الدولي في زيارة عمل رسمية.

وكان في استقبال رئيس الدبلوماسية الجزائري المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور ومدير إدارة المراسم الطاهر حسين ومدير إدارة الشؤون العربية أسامة بغني، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

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عطاف: ليبيا مصدر أساسي لأسلحة متطورة بحوزة المجموعات الإرهابية في الساحل

وأشار البيان إلى تأكيد عطاف على عمق العلاقات التي تجمع ليبيا والجزائر دون أن يضيف مزيد التفاصيل حول مدة الزيارة ومحاور مناقشاته في ليبيا.

من استقبال الطاهر الباعور لوزير الخارجية الجزائري بمطار معيتيقة، 3 فبراير 2024. (وزارة الخارجية)
من استقبال الطاهر الباعور لوزير الخارجية الجزائري بمطار معيتيقة، 3 فبراير 2024. (وزارة الخارجية)
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