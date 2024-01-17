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تبون يتلقى دعوة للمشاركة في «قمة برازافيل» بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 11:16 مساء
تبون يتلقى دعوة للمشاركة في «قمة برازافيل» بشأن ليبيا
وزير الخارجية الكونغولي يسلم الرئيس عبدالمجيد تبون دعوة رسمية للمشاركة في قمة برازافيل حول ليبيا، الأربعاء 17 يناير 2024. (الرئاسة الجزائرية)
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دعا رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نيغيسو نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون إلى المشاركة في قمة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا المقررة في الخامس من فبراير المقبل.

وسلم الدعوة وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود غاكوسو، خلال لقائه مع الرئيس تبون بمقر الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، في لقاء حضره كل من مدير ديوان رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، بحسب ما أعلنته الرئاسة الجزائرية.

لا انتخابات بدون المصالحة في ليبيا
وعقب لقائه مع الرئيس تبون في الجزائر العاصمة، قال وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، في تصريح للصحافة نشرته الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه جاء للجزائر لتسليم الرئيس تبون «دعوة رسمية للمشاركة في قمة رؤساء الدول للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا».

ونبه الوزير الكونغولي إلى أن «الملف الليبي معقّد، ولا يمكن لأحد الإحاطة بمعرفته مثل الجزائريين»، مشيرا إلى أن «الجزائر قوة مركزية في المنطقة، وهي تضمّ حدودا شاسعة مع هذا البلد (ليبيا)».

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وأضاف أن «الاتحاد الأفريقي دائما يرى بأنه لا جدوى من إجراء انتخابات (في ليبيا) دون تحقيق الحدّ الأدنى من المصالحة الوطنية»، مؤكدا أن «المحاولات جارية للمّ شمل الأشقاء حول طاولة واحدة» لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة.

مؤتمر المصالحة في ليبيا
وأشار الوزير الكونغولي في هذا الصدد إلى «قرار الليبيين المستقلّ، بعقد مؤتمر للمصالحة بتاريخ 28 أبريل المقبل» في مدينة سرت، وفق ما أعلنته اللجنة التحضيرية في ختام اجتماعها الثالث الذي عقد في مدينة سبها قبل أسابيع.

وسبق أن سلم وزير الخارجية الكونغولي دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته إلى تونس في 13 يناير الجاري، للمشاركة في «قمة برازافيل» المرتقبة حول ليبيا، قبل أن يسافر إلى زوارة وطرابلس للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي اختتم أعماله الإثنين.

وتضم اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا في عضويتها 10 دول هي: الجزائر، وجنوب أفريقيا، والكونغو برازافيل، وإثيوبيا، ومصر، والنيجر، وموريتانيا، والسودان، وتونس، وأوغندا.

وزير الخارجية الكونغولي يسلم الرئيس عبدالمجيد تبون دعوة رسمية للمشاركة في قمة برازافيل حول ليبيا، الأربعاء 17 يناير 2024. (الرئاسة الجزائرية)
وزير الخارجية الكونغولي يسلم الرئيس عبدالمجيد تبون دعوة رسمية للمشاركة في قمة برازافيل حول ليبيا، الأربعاء 17 يناير 2024. (الرئاسة الجزائرية)
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع وزير الخارجية الكونغولي، الأربعاء 17 يناير 2024. (الرئاسة الجزائرية)
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع وزير الخارجية الكونغولي، الأربعاء 17 يناير 2024. (الرئاسة الجزائرية)
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