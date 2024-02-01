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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 1 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 08:47 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 1 فبراير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
WTV_Frequency

أظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال سانحة لهطول أمطار من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال الشرقي على أن تشمل مناطق الشمال الغربي بداية من مساء غد الجمعة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة: 
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء غد مع فرصة هطول أمطار قد تكون جيدة على  بعض مناطق الساحل.
- الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدًا على بعض مناطق الساحل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد: 
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتشمل باقي المناطق من مساء الجمعة.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية. 

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت على مناطق الحمادة والجفرة. 
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

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