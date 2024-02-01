«الخدمات العامة»: تنظيف وفتح مجرى عين كعام وربطه بالبحر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، الأربعاء، تنظيف وفتح مجرى عين كعام وربطه بالبحر، وذلك بالتعاون مع فرع الشركة في طرابلس، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا لتنظيف المجرى بشكل كامل.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنها ركزت في تنظيف المجرى وربطه بالبحر بشكل خاص على إزالة الحواجز الترابية والرواسب العالقة التي تحد من تدفق الماء وتؤثر على جودة المجرى.

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وقالت إن أعمال شفط المياه والردم ورش المبيدات لا تزال مستمرة في مناطق مختلفة من المدينة، حيث يجرى تنفيذ هذه الأعمال كجزء من جهود الحفاظ على نظافة وصحة أهالي المدينة.

وأوضحت أن الفرق تعمل على إزالة المياه المتراكمة والمخلفات الصلبة والسوائل الضارة في المناطق المحددة، وذلك من أجل ضمان بيئة صحية وآمنة.

جانب من أعمال تنظيف وفتح مجرى عين كعام، الأربعاء 31 يناير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

جانب من أعمال تنظيف وفتح مجرى عين كعام، الأربعاء 31 يناير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

جانب من أعمال تنظيف وفتح مجرى عين كعام، الأربعاء 31 يناير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

جانب من أعمال تنظيف وفتح مجرى عين كعام، الأربعاء 31 يناير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

جانب من أعمال تنظيف وفتح مجرى عين كعام، الأربعاء 31 يناير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

جانب من أعمال تنظيف وفتح مجرى عين كعام، الأربعاء 31 يناير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)