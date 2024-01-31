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التعاقد مع شركة سلوفاكية لتشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 07:53 مساء
التعاقد مع شركة سلوفاكية لتشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أبوسليم
جانب من توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «AX15» السلوفاكية، الأربعاء 31 يناير 2023 (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)
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وقع رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة الدكتور أحمد مليطان اتفاقية شراكة مع شركة «AX15» السلوفاكية لتشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحوادث أبوسليم.

ويتضمن الاتفاق أيضًا تدريب الكوادر الطبية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رقم 31 لسنة 2024، بحسب بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك».

- توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سلوفاكية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي

وهذا هو التعاقد الثاني مع الشركة نفسها، حيث وقع رئيس الجهاز في أكتوبر الماضي اتفاقية شراكة مع شركة «AX15» لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي ولشريحة مرضى ضمور العضلات وتدريب الكوادر الوطنية.

وبدأ الفريق السلوفاكي في نوفمبر الماضي استقبال الحالات المرضية من مختلف المدن الليبية، وشريحة ضمور العضلات ممن يحتاجون للعلاج الطبيعي داخل مركز مصراتة.

يشار إلى أن هذا التعاقد الثالث الذي يجرى مع شركة دولية لتشغيل مركز صحي منذ عام 2011 ضمن خطة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لتوطين العلاج في ملف ضمور العضلات بدلا من إيفاد هذه الشريحة للعلاج في الخارج.

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