توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سلوفاكية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان اتفاقية شراكة مع شركة «AX15» السلوفاكية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي ولشريحة مرضى ضمور العضلات «الزروق».

وأوضح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأربعاء أن توقيع اتفاقية الشراكة جرى بحضور السفير الليبي في سلوفاكيا خالد شعبان والمستشار الصحي بالسفارة عبدالله غنية.

- حكومة الوحدة: بدء برنامج توطين جراحة القلب للأطفال سبتمبر المقبل

- الدبيبة في افتتاح مؤتمر توطين العلاج: سنسخّر الإمكانات لخدمات علاجية أفضل

- توقيع اتفاقية لعلاج 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات في مصر

وقال الجهاز إن «هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (631) لسنة 2023»، وضمن خطة الحكومة لتوطين العلاج بالداخل، وتحت إشراف وجهود مكتب النائب العام في ملف ضمور العضلات بدلًا من إيفاد هذه الشريحة للعلاج في الخارج.

وأشار الجهاز إلى أن التعاقد مع الشركة السلوفاكية هو «الأول» من نوعه الذي يجري مع شركة دولية لتشغيل مركز صحي في ليبيا منذ العام 2011، معتبرًا أن اتفاقية الشراكة هي «الخطوة الأولى في توطين العلاج وستتبعها عدة خطوات عند جاهزية المراكز الأخرى في ربوع» ليبيا.

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة مع الشركة السلوفاكية لإدارة مركز مصراتة للعلاج الطبيعي. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)