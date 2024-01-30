بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أسعار العملات الأجنبية المتداولة محليًا تراجعًا كبيرًا في تعاملات السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 5.99 دينار من 6.45 دينار مساء اليوم الثلاثاء، وسجل اليورو تراجعا إلى 6.45 دينار مقابل 6.97 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 7.50 دينار مقابل 7.95 دينار.

تراجع سعر كسر الذهب واستقرار الدينار التونسي

وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» تراجعا إلى مستوى 288 دنانير مقابل 305 دنانير ظهر اليوم الثلاثاء. بينما استقر الدينار التونسي عند مستوى 2.00 دينار، استقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

- أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الثلاثاء 30 يناير 2024)

موعد فتح منظومة النقد الأجنبي

وستشرع المصارف التجارية اعتبارًا من الأحد المقبل في استقبال طلبات فتح الاعتمادات المستندية، وطلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد.

ونوه مصرف ليبيا المركزي بأن منظومة التسجيل للأغراض الشخصية ستفتح مساء الخميس المقبل لتسجيل البيانات ومطابقتها.