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أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الثلاثاء 30 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 02:24 مساء
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الثلاثاء 30 يناير 2024)
صورة مركبة لعملات دولية والعملة الليبية. (بوابة الوسط)
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سجلت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة ارتفاعا طفيفا أمام الدينار في تداولات السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 6.45 دينار مقابل 6.44 دينار الإثنين.

وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا إلى 6.97 دينار مقابل 6.96 دينار الإثنين، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 7.95 دنانير مقابل 7.93 دينار.

تراجع طفيف في سعر صرف الدينار التونسي وكسر الذهب
وسجل الدينار التونسي تراجعا إلى مستوى 2.02 دينار مقابل 2.02 الإثنين، واستقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

وتراجع سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى مستوى 305 دنانير مقابل 306 الإثنين.

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أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية
تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.82 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، بينما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية
وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

 

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