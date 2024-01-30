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المقريف يشكل لجنة لتوزيع مشروعات المدارس الجديدة على البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 12:23 مساء
المقريف يشكل لجنة لتوزيع مشروعات المدارس الجديدة على البلديات
موسى المقريف خلال اجتماع لمناقشة انتظام الدراسة في درنة، 14 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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قرر وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف تشكيل لجنة تتولى توزيع مشروعات إنشاء المدارس الجديدة على البلديات.

ونص القرار رقم 103 للعام 2024 على تولي مدير إدارة التخطي والاستراتيجيات بديوان الوزارة رئاسة اللجنة، وتضم في عضويتها مدير مكتب التخطيط والاستراتيجيات بمصلحة المرافق التعليمية ومدير إدارة التعليم الأساسي ومدير إدارة التعليم الثانوي ومدير إدارة الفروع بمصلحة التفتيش التربوي ومندوبين عن مكتب المتابعة ومركز التوثيق والمعلومات وعضو قانوني، وذلك حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وضع آلية لتوزيع مشروعات المدارس الجديدة
وتتولى اللجنة وضع آلية توزيع المؤسسات التعليمية «رياض أطفال وتعليم أساسي وتعليم ثانوي» وفق المرحلة الثانية من مشروع إنشاء 500 مؤسسة تعليمية، والتنسيق مع مراقبات التربية والتعليم في البلديات وجميع الجهات ذات العلاقة وفقا للاكتظاظ الطلابي والإحصاءات الواردة بالخصوص والخطة المستقبلية للوزارة، وفق المادة الثانية.

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ويمنح القرار الحق للجنة بالاستعانة بمن ترى لتنفيذ مهامها، على أن تقدم تقارير بنتائج أعمالها فور الانتهاء منها.

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