غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سكان من مدينة زليتن، اليوم الإثنين، تعرُّض طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف العام للغرق في مستنقع للمياه الجوفية أمام منزله، وجرى نقله للعناية المركزية بمستشفى المدينة.

وأفادت صفحات على «فيسبوك» بأن الحالة الصحية مستقرة للطفل، وهو من منطقة «المنطرحة».

ووفق رواية والده، فإنَّ الطفل تبع إخوته وهم في طريقهم للمدرسة وسقط في المستنقع أمام منزلهم قبل أن يخرجه والده.

- شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

- أهالي زليتن: لم نلحظ استجابة حكومية فعلية تجاه «المدينة المنكوبة»

وفي وقت سابق اليوم، قال عدد من سكان مدينة زليتن إنهم لم يلحظوا أية خطوات عملية على أرض الواقع أو استجابة فعلية للجان الحكومية المشكلة للتعامل مع كارثة المياه الجوفية التي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.

وطالب الأهالي بحلول عاجلة لمدينة زليتن «المنكوبة»، لافتين إلى أن «الكارثة تزداد بشاعة بشكل سريع كل يوم»، محملين الجهات الحكومية لهم سلامة سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألف نسمة.

وأوضح بيان للأهالي أن «ما حصل للطفل غسان الذي تعرض للغرق أمام منزله في إحدى البرك، وهو حاليا في العناية المركزة خير دليل على حجم الكارثة».

ويقول سكان المدينة إن أزمة المياه الجوفية تزداد كل يوم، دون وجود حلول جذرية للتعامل معها، باستثناء تدخلات موقتة عبر عمليات شفط المياه أو رد المستنقعات.