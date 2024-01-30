  • Alwasat News
Atwasat

غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 01:27 صباحا
غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن
الطفل في العناية المركزي بمستشفى زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (صورة مثبتة من الفيديو)
WTV_Frequency

أعلن سكان من مدينة زليتن، اليوم الإثنين، تعرُّض طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف العام للغرق في مستنقع للمياه الجوفية أمام منزله، وجرى نقله للعناية المركزية بمستشفى المدينة.

وأفادت صفحات على «فيسبوك» بأن الحالة الصحية مستقرة للطفل، وهو من منطقة «المنطرحة».

ووفق رواية والده، فإنَّ الطفل تبع إخوته وهم في طريقهم للمدرسة وسقط في المستنقع أمام منزلهم قبل أن يخرجه والده.

- شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
- أهالي زليتن: لم نلحظ استجابة حكومية فعلية تجاه «المدينة المنكوبة»

وفي وقت سابق اليوم، قال عدد من سكان مدينة زليتن إنهم لم يلحظوا أية خطوات عملية على أرض الواقع أو استجابة فعلية للجان الحكومية المشكلة للتعامل مع كارثة المياه الجوفية التي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.

وطالب الأهالي بحلول عاجلة لمدينة زليتن «المنكوبة»، لافتين إلى أن «الكارثة تزداد بشاعة بشكل سريع كل يوم»، محملين الجهات الحكومية لهم سلامة سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألف نسمة.

وأوضح بيان للأهالي أن «ما حصل للطفل غسان الذي تعرض للغرق أمام منزله في إحدى البرك، وهو حاليا في العناية المركزة خير دليل على حجم الكارثة».

ويقول سكان المدينة إن أزمة المياه الجوفية تزداد كل يوم، دون وجود حلول جذرية للتعامل معها، باستثناء تدخلات موقتة عبر عمليات شفط المياه أو رد المستنقعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في ...
شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»

الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي

صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط ...
«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات...
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: ليبيا في حالة حرب مع المتاجرين بالبشر
الدبيبة: ليبيا في حالة حرب مع المتاجرين بالبشر
عبدالله السنوسي يطالب بالإفراج الصحي والمحكمة تؤجل الدعوى إلى 5 فبراير
عبدالله السنوسي يطالب بالإفراج الصحي والمحكمة تؤجل الدعوى إلى 5 ...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
اجتماع أمني في سبها لتأمين محطات الوقود
اجتماع أمني في سبها لتأمين محطات الوقود
وفد ليبي في أميركا لبحث التعاون الصحي
وفد ليبي في أميركا لبحث التعاون الصحي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
المزيد
الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن
الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في ......
غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن
غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن...
أهالي زليتن: لم نلحظ استجابة حكومية فعلية تجاه «المدينة المنكوبة»
أهالي زليتن: لم نلحظ استجابة حكومية فعلية تجاه «المدينة ......
وفد ليبي في أميركا لبحث التعاون الصحي
وفد ليبي في أميركا لبحث التعاون الصحي...
اجتماع أمني في سبها لتأمين محطات الوقود
اجتماع أمني في سبها لتأمين محطات الوقود...
المزيد