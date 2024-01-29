وفد ليبي في أميركا لبحث التعاون الصحي

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وفد من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة العاصمة الأميركية واشنطن لبحث التعاون في مجال الرعاية الصحية.

وشارك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، في مناقشة افتراضية عبر تقنية الفيديو جمعت الوفد الليبي ومسؤولين أميركيين، بحسب منشور عبر حسابه على موقع «إكس».

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وقال نورلاند: «شكرًا لمديرة الغرفة التجارية الأميركية - الليبية ديبي هيرست على استضافة المناقشة الافتراضية اليوم مع مسؤولي وزارة الصحة الليبية الذين يزورون الولايات المتحدة للاجتماع مع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات في نيويورك، لوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة».

وتابع السفير الأميركي: «نحن نرحب بزيارتهم وندعم الجهود الرامية إلى تعزيز التحسينات المستدامة والمستمرة للأنظمة الصحية والرعاية الصحية في ليبيا وحول العالم».