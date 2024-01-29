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الدبيبة: ليبيا في حالة حرب مع المتاجرين بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 10:18 مساء
الدبيبة: ليبيا في حالة حرب مع المتاجرين بالبشر
لقاء الدبيبة وميلوني في روما، الإثنين 29 يناير 2024. (حكومتنا)
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قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن ليبيا في «حالة حرب مع المتاجرين بالبشر»، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

جاءت تصريحات الدبيبة على هامش القمة الإيطالية الأفريقية التي انطلقت في وقت سابق اليوم في روما، حيث قال إن «ليبيا في حالة حرب ضد المتاجرين بالبشر، الذين يرسلون المهاجرين للموت في البحر»، وأيضًا ضد «المجرمين المتورطين في تهريب النفط والوقود والمخدرات».

وفي عام 2023، أطلقت حكومة الدبيبة حملة ضد المتاجرين بالبشر ومهربي الوقود المتواجدين على طول سواحل طرابلس، واستخدمت أيضًا طائرات هجومية بدون طيار لمكافحة هذه الأنشطة.

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وأعرب عن اعتقاده بأن «هذه حرب مستمرة ضد الاتجار بالبشر وأيضًا ضد المجرمين الآخرين. دعونا نوقف الاتجار بالوقود، إلى جانب الاتجار الآخر مثل الكوكايين»، معتبرًا أنها «مسألة معقدة».

وأشار الدبيبة إلى أن «ليبيا لا تصدر المهاجرين، ولكنها دولة عبور»، مضيفًا: «نحن مجرد طريق من أفريقيا إلى أوروبا. ليبيا مجرد مركز، المحطة الأخيرة قبل البحر»، لافتا إلى أن «قدرة ليبيا محدودة»، داعيا الجانب الأوروبي إلى التعاون والمساعدة، خاصة الحكومة الإيطالية لمحاربة هذه الظاهرة.

عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا
وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا نحو 51 ألفا و700 مهاجر، خلال العام 2023، من بينهم 16 ألفا و500 مهاجر انطلقوا من المنطقة الشرقية و35 ألفا و200 مهاجر من المنطقة الغربية، وذلك انخفاضا بنسبة 2.45% مقارنة بنحو 53 ألف وافد جرى تسجيلهم في عام 2022، بحسب «نوفا».

وأشارت الوكالة إلى تسجيل زيادة في أعداد الوافدين من طرابلس، والتي شكلت زيادة بنسبة 8.31% في عام 2023، مقارنة بـ32 ألفا و500 وافد خلال عام 2022. في المقابل، لوحظ انخفاض كبير في أعداد الوافدين من المنطقة الشرقية بنسبة 19.51% في العام السابق، مع إجمالي 20 ألفا و500 وافد عام 2022.

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