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الدبيبة يدعو إلى الابتعاد عن النهج المرتكز على الأمن في التعامل بين أوروبا وأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 08:45 مساء
الدبيبة يدعو إلى الابتعاد عن النهج المرتكز على الأمن في التعامل بين أوروبا وأفريقيا
الدبيبة متحدثا أمام قمة «إيطاليا - أفريقيا» في روما، الإثنين 29 يناير 2024. (حكومتنا)
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دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «إلى الابتعاد عن النهج المرتكز على الأمن في التعامل بين أوروبا وأفريقيا»، مؤكدا على «وجود مقاربات يمكن خلالها معالجة القضايا المهمة مثل الهجرة والاستقرار السياسي والأمني» في القارة.

جاءت دعوة الدبيبة خلال كلمته في قمة «إيطاليا - أفريقيا» المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما اليوم الإثنين، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال الدبيبة في كلمته إن الوقت قد حان لإحداث «النقلة النوعية والاعتراف بالدول الأفريقية كشركاء حقيقيين في التنمية الدولية»، مشددا على ضرورة «التوجه نحو النهج التنموي الذي يهدف لتطوير العلاقات مع دول القارة لصناعة الواقع الجديد».

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وأشار الدبيبة خلال كلمته إلى عقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023 في طرابلس لتعزيز رؤية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» للإنتاج بما يعود بالنفع على دول أفريقيا وأوروبا، معتبرا أن «أهمية أفريقيا لا تكمن في كونها قارة غنية بمختلف الموارد والثروات الطبيعية فحسب وإنما بالمورد البشرية أيضا».

وأضاف الدبيبة أن الأفارقة يمثلون 18% من سكان العالم، وسيشكلون 25% بحلول العام 2050، فيما يشكل الشباب الأفريقي 60% من سكان القارة، محذرا من أن المواطن الأفريقي سيجبر على ترك بلده إذا لم تتوافر فيها سبل العيش الكريم.

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