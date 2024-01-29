الدبيبة وميلوني يناقشان تطورات تفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الإثنين، تطورات تفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا الموقعة منذ العام 2008، بالإضافة إلى عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين.

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدبيبة ناقش مع ميلوني سبل استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في الملفات ذات الطابع الاقتصادي، ومنها المتعلقة بالنفط والغاز والتجارة البينية بين البلدين.

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وقالت المنصة إن الدبيبة وميلوني تابعا أيضا خلال اللقاء تطورات تفعيل معاهدة الصداقة المبرمة بين ليبيا وإيطاليا ودعم الجهود التي تبذلها اللجان المكلفة من البلدين لاستئناف العمل ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروعات التي التزمت روما بها في وقت سابق داخل ليبيا.

تعزيز اهتمام إيطاليا بأفريقيا

وأشارت إلى أن الطرفين تباحثا أيضا حول تطورات ملفي الأمن والهجرة غير النظامية، وسبل تعزيز الاهتمام الإيطالي بالقارة الأفريقية، والتنسيق لتنظيم المزيد من الفعاليات الدولية داخل ليبيا.

وحضر الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال قمة «إيطاليا – أفريقيا» المنعقدة في روما كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووكيل وزارة النفط خليفة عبدالصادق.

وقبيل هذا اللقاء اجتمع الدبيبة مع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا فنسنت بيروتا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لبحث ملفات التعاون المشتركة بين ليبيا ورواندا وكذلك الاتحاد الأوروبي.

لقاء الدبيبة وميلوني في روما، الإثنين 29 يناير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة وميلوني في روما، الإثنين 29 يناير 2024. (حكومتنا)