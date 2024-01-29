حكومة حماد تبحث أوضاع نازحي المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أوضاع نازحي المنطقة الغربية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا لمتابعة أوضاع نازحي ومهجري المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية المبروك غيث مع أعضاء اللجنة العليا بديوان الوزارة.

بدل إيجار نازحي المنطقة الغربية

وبحث الوزير إيجاد آلية مناسبة لضم أسر تأخر تسجيلها بالمنظومة، على أن يجرى ضمها ضمن ملحق للاستفادة من بدل الإيجار عن شهور يناير وفبراير ومارس للعام 2024 أسوة بباقي المسجلين بالمنظومة.

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يشار إلى أن أوضاع المهجرين من المنطقة الغربية كانت محور نقاش وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة ورئيس تنسيقية المهجرين بالمنطقة الغربية العميد صالح الحريزي في مايو الماضي، إذ بحثا وضع مُهجري ونازحي المنطقة الغربية لمنازلهم وتخطي الصعوبات الأمنية التي تواجههم. وناقش الوزير مع الحريزي أوضاع النازحين من المنطقة الغربية والآلية التي يجب اتباعها لعودتهم إلى مناطقهم.

من اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع نازحي ومهجري المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع نازحي ومهجري المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)