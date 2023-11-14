شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة التبو النازحين في التقنية الطبية – درنة

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) معاناة التبو النازحين في مقر كلية التقنية الطبية – درنة، حيث وجهوا رسالة إلى الجهات المسؤولة للنظر في أوضاعهم الإنسانية.

وتحدَّث عدد من النازحين عن انقطاع التموين عنهم منذ أسبوعين، ويعيشون على الجهود الذاتية، في ظل وجود أطفال دون سن الثلاث سنوات يحتاجون لمواد غذائية وحليب ومياه صالحة للشرب، خاصة مع ظهور بعض الأمراض من بينها الطفح الجلدي.

واشتكى آخرون من عدم توافر الأدوية لمرضى السكر والضغط، لافتين إلى أن الوضع أصبح صعبًا خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وذلك بعد انتظام مواد الإغاثة والتموين واستلام دفعتين من الصكوك في الأيام الأولى من النزوح.

وتطرق البرنامج إلى مجموعة من الأخبار المحلية الأخرى، ومن بينها تنظيم مركز الريادة والابتكار بجامعة المرقب مسابقة المتألق السنوية لأفضل مشروع أو فكرة ريادية أو مؤسسة ناشئة، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وبرعاية بلدية الخمس.

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