مع عودة سفارتها للعمل بطرابلس.. موريتانيا تعين سفيرا جديدا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الدبلوماسي محمد ولد ببانه بالعاصمة طرابلس أوراق اعتماده سفيرا لدولة موريتانيا لدى ليبيا بالموازاة مع قرار استئناف عمل سفارة بلاده.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى أوراق اعتماد السفير الموريتاني الجديد لدى ليبيا خلال استقبال رسمي خصص لهذا الغرض، وفق بيان صادر عن المجلس.

عودة سفارة موريتانيا للعمل من طرابلس

وأعلن وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم مرزوك الأسبوع الماضي، «عودة سفارتها للعمل مجددا من العاصمة طرابلس»، خلال لقاء جمعه برئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.

- المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا

- عودة عمل سفارة موريتانيا من طرابلس

وحمل مرزوك رسالة شفهية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تؤكد «عمق العلاقات بين البلدين، والعمل لتنسيق الجهود على مستوى اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي»، وفق بيان صادر عن حكومة الدبيبة.

ونوه الدبيبة بجهود موريتانيا في توحيد الجهود السياسية في دول المغرب العربي لتكون رؤيتها واحدة تجاه القضايا كافة، وحث على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق فرص للصناع الليبيين، والقطاع الخاص لتقديم نشاطه في موريتانيا، وقيام المعارض والمناشط الاقتصادية في نواكشوط على غرار ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة العام الماضي.