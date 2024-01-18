عودة عمل سفارة موريتانيا من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية والتعاون الموريتاني محمد سالم عودة سفارة بلاده للعمل مجددا من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، حيث رأس وفدا من المسؤولين الموريتانيين، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»

وقدم سالم رسالة شفهية من الرئيس الموريتاني إلى الدبيبة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والعمل لتنسيق الجهود على مستوى اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي.

الدبيبة يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وموريتانيا

من جانبه، نوه الدبيبة بالعلاقة التاريخية بين البلدين، وضرورة تواصل التعاون في المجالات كافة، وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخلق فرص للصناع الليبيين والقطاع الخاص لتقديم نشاطه في موريتانيا، وقيام المعارض والمناشط الاقتصادية في نواكشوط على غرار ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة العام الماضي.

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وأشاد الدبيبة بجهود موريتانيا في توحيد الجهود السياسية في دول المغرب العربي لتكون رؤيتها واحدة تجاه القضايا كافة.